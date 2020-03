Jeden krok a laboratoře mohou otestovat za pár dní všechny, tvrdí lékařka

Vše má nyní v rukou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V úterý odpoledne musí říct ano a dát povolení testovat laboratořím Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, které sice nemají ISO, ale zato mají moderní přístroje s tisícovými kapacitami.

„Zdá se, že se snad ledy hnuly. Včera v noci odešel na MZ ČR k rukám prof. Prymuly dopis, předtím to bylo předjednáno, že se do testování SARS-CoV-2 zapojují velká centra Akademie věd v Praze, Brně a Českých Budějovicích pod záštitou rektora UK a předsedkyně AV ČR,“ řekla redakci Soňa Peková z laboratoří Tilia, kterou požádali o protokol ke zjednodušenému testování.

„Samozřejmě jsem jim ho poskytla, je perfektní a jednoduchý. Mají to velmi dobře promyšlené. Jestli to nikdo nezabije, je to lék na tuto situaci. Otestují tisíce vzorků denně, půjde zmírnit karanténní opatření a přestat děsit lidi,“ poznamenala lékařka Peková.

Projekt je nazván Coronatest Hackaton. Jde o využití stávajícího technologického zázemí státu k efektivní práci v krizové situaci.

„Je to práce takzvaně zespoda nahoru. Tato pracoviště, mezi nimiž je i Ústav molekulární genetiky AV ČR, odkaz na pracoviště profesora Holého, mají obrovské kapacity a jsou na té nejvyšší odborné úrovni. Bude potřeba jen odebrat vzorky a dopravit jim je. Například Ústav molekulární genetiky má tři mašiny s 384 pozicemi, tedy otestují za den téměř 1200 vzorků. Je to obrovský krok. Oni mají kapacity na plošné testování lidí. Vůbec se to nedá srovnat s tím, jak testují nemocnice teď, pár desítek denně,“ zhodnotila Peková.

„Nemocnice to vůbec nezvládají - buďto to neumí, nebo nemají jakési chemikálie nebo nemají kapacitu -, ale mají ISO 15189. Mám od lékařů z terénu, z malých nemocnic, ale i z velkých fakultních nemocnic denně opatrné žádosti, zda bychom s naší laboratoří nemohli pomoct - byť jejich představitelé všude nahlas křičí, že vše je zajištěno,“ uvedla lékařka z laboratoře Tilia.