Jak si doma vyrobit antivirotický filtr do roušky. Základem je sůl

Kanadští autoři zmíněného článku, kteří pracovali na obecně ochranném filtru proti virům, přišli v roce 2017 na to, že když svůj filtr do roušky vymácháme v silném roztoku obyčejné kuchyňské soli, dostaneme výbornou protivirovou ochranu.

A právě Choiho „solným“ postupem se Polzer u svého filtru inspiroval. „Filtrace virů je zde cca 40 až 70 procent ještě po 24 hodinách, přičemž na začátku 85 procent. Ale hlavně – ani proniklé viry chřipky nebyly již schopné vyvolat nemoc,“ uvedl. Dodal, že přímo na onom filtru je do pěti minut zabito 99,9 procenta virů a do hodiny všechny.

I proto to může posloužit i jako ochranná vrstva do roušky proti novému viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19. „Samozřejmě to nebylo testováno proti aktuálnímu koronaviru, ale je obrovská šance, že to bude fungovat stejně. Princip je fyzikální – vysoký osmotický tlak destabilizuje proteiny. Proto apeluji na všechny, aby si takový filtr vyrobili,“ zdůraznil.