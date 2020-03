Jak se vyhnout nákaze, radí ministerstvo v novém videu

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Novinek ve středu zveřejnilo nové instruktážní video týkající se nákazy koronavirem. Podle odborníků by se měli lidé vyhnout místům s větším počtem lidí, zejména by ale neměli jezdit do zemí zasažených virem. Jako prevenci ministerstvo doporučuje důkladné mytí rukou, ale také dodržování pitného režimu a dostatek pohybu.