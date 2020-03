Izolace pro seniory či zabavení hotelů. Britská vláda připravuje opatření proti koronaviru

Velká Británie kvůli nebezpečí nákazy novým koronavirem asi brzy nařídí všem lidem nad 70 let kompletní izolaci po dobu čtyř měsíců. V televizní stanici ITV to řekl její politický redaktor Robert Peston. Upozornil také, že vláda v příštích pěti až 20 dnech pravděpodobně zavede opatření válečného typu. Mohlo by podle něj dojít i na nucené zabavení hotelů a dalších budov, aby v nich mohly vznikat dočasné nemocnice. Vláda by mohla pro své účely zabavit i soukromé nemocnice, dodal.