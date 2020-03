Hygienici zmapovali u nakažených v Česku desítky kontaktů

Vysokoškolský učitel, který je ročník 1952, byl podle hygieniků čtyři dny v Udine, poté se vracel letecky přes Frankfurt nad Mohanem. Mezi 24. a 26. únorem chodil do práce. První příznaky, rýma a zvýšená teplota, se u něj objevily ve čtvrtek 26. února, asi o den později kontaktoval pražskou hygienickou stanici a byl odeslán do karantény.

Trojice studentek z Milána, z nichž Američanka a Ekvádorka mají nákazu potvrzenou, přicestovala 24. února letadlem do Vídně a strávila tam tři dny. Poté dívky odjely autobusem na dva dny do Budapešti, pak se přesunuly do Brna, kde přespaly a v sobotu odjely autobusem do Prahy. Nákaza se nejprve projevila u Američanky.