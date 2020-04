Hotely strádají, hosty mají jen výjimečně

Například v Brně je otevřena jen hrstka hotelů, mnohé zůstávají uzavřeny a na jejich recepcích ani nikdo nebere telefony. Týká se to dokonce některých velkých hotelů. K těm otevřeným patří eFi Hotel v Bratislavské ulici.

Každý host nám podepisuje čestné prohlášení, v němž uvádí, že k nám přijel z důvodu, který stanovila vláda František Sedlák, ředitel hotelu

„Obsazeno máme zhruba 60 apartmánů. Ubytováni jsou především lidé na služebních cestách. Jde většinou o krátkodobé pobyty v Brně,“ řekla Právu technická ředitelka hotelu Tereza Marková. Součástí eFi Hotelu je i restaurace Stará tkalcovna, která je stále v provozu. Jídlo si v ní lze buď vyzvednout, nebo si je nechat přivézt domů. Marková zdůraznila, že obsazen je jen zlomek pokojů hotelů. Doufá v obrat k lepšímu.

Ze 106 pokojů obsazeno deset

Obdobně je na tom i známý Grandhotel Brno v Benešově ulici. Má více než stoletou historii. Ročně ubytuje přes 30 tisíc hostů, z nichž více než dvě třetiny jsou ze zahraničí.

Z jeho 106 pokojů je nyní v provozu jen deset. Hosté jsou lidé na služebních cestách, cizinci čekající na povolení vrátit se do své vlasti nebo cizinci, kteří přijeli ze zahraničí za účelem zaměstnání.

„Každý host nám podepisuje při příjezdu čestné prohlášení, v němž uvádí, že k nám přijel z některého z důvodů, který stanovila vláda,“ řekl generální ředitel hotelu František Sedlák.

Zdůraznil, že hotely čekají zejména na okamžik, kdy opatření kvůli koronaviru odezní a zařízení se opět budou moci otevřít turistům. Sedlák doufá, že se tak stane do podzimu.

Současnou krizi vyvolanou koronavirem pomyslně nepřežil jiný slavný brněnský hotel, a to Slávie. Jeho majitel již oznámil, že ho uzavírá a končí. Hotel bude k prodeji. Mimo jiné se v něm odehrála slavná scéna z filmu Dědictví s Bolkem Polívkou, v němž hrdina filmu, host hotelové restaurace, vyhazuje z práce neochotného vrchního.

Na jihu Moravy jsou uzavřeny všechny hotely zaměřené hlavně na turisty. Patří k nim například Skalní mlýn v Moravském krasu. Jejich majitelé odhadují ztráty v řádech desítek až stovek tisíců korun.

Je to prý k ničemu

Hotel Central na plzeňském náměstí Republiky zůstává uzavřený, žádný zájem o ubytování zde po rozhodnutí vlády z minulého čtvrtka nezaregistrovali. „Podle mého názoru je to počin k ničemu,“ řekl Právu ředitel hotelu Tomáš Silovský. „Firmy stejně mají služební cesty zakázané. Dlouhodobí hosté, kteří zde byli služebně, odjeli, hotel jsme zavřeli a teď čekáme na to, až se to opět celkově uvolní.“

Kdyby se ozval ojedinělý zájemce, bude tady asi mít smůlu. „Ani nevíme, jak by se prověřovalo, zda je zde skutečně služebně. Další věc je stravování, asi by to šlo jedině jako room servis, tedy donáška na pokoj, restaurace by určitě nefungovala,“ konstatoval Silovský.

„Pokud by se ale ozvala větší skupina, dejme tomu dvaceti lidí, třeba zdravotníků, asi bychom to přehodnotili a hotel pro ně otevřeli,“ dodal ředitel, podle něhož už však chodí první rezervace na podzimní termíny. „Na říjen. Od Číňanů,“ poznamenal Silovský.

Jen pár rezervací

Hoteliéři a provozovatelé penzionů v Pardubicích se většinou nechystají otevírat dřív než v pátek 3. dubna. Od tohoto data také, zatím nezávazně, přijímají rezervace prostřednictvím agentur, jako například Booking.com nebo Trivago.

V recepcích většiny hotelů ani v pátek nezvedali telefony. Personál se začal vracet jen do hotelu Euro. „Zatím ale ještě neotevřeme, potřebujeme víc informací a znát přesně podmínky,“ řekl Právu recepční hotelu.

„Žádné informace o tom nemám, takže se to bude týkat pouze individuálních jednotek, uvedl předseda Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje Jan Kronika na otázku, zda má informace o tom, že by se některý hotel nebo penzion v regionu chystal začít ubytovávat klienty cestující za zaměstnáním.

„Kdo jezdí za prací do Karlových Varů, je v převážné většině zaměstnaný v lázeňských hotelech, které jsou opravdu všechny zavřené. Pro nás je to zcela bezpředmětné. To uvolnění se spíše týká nějaké stavební činnosti v Praze a okolí, kde mají na stavbách ukrajinské nebo jiné zahraniční dělníky. Lidí, co jezdí na služební cesty, je opravdu jen pár. Navíc za byznysem se jezdí do Prahy, ale v Karlových Varech to ani v malém nebude,“ komentoval Kronika.

Jedním ze znovu otevřených hotelů na severu Moravy je Hotel Gong ve Štramberku na Novojičínsku. Restauraci má zavřenou, ubytování nabízí obchodním zástupcům, manažerům na obchodních cestách nebo cizincům pracujícím v regionu.