Havlíček: V květnu by se mohlo otevřít skoro všechno

„Vláda to v úterý rozhodne, přednese scénáře uvolňování. Počítá se s třemi vlnami, pokud tam nebudou nějaké komplikované, toxické segmenty. Jde o maloobchodní prodeje a služby,“ uvedl Havlíček. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy.

V prvních týdnech května by mohlo být otevřeno téměř vše, ale samozřejmě s ohledem na vývoj šíření koronaviru, dodal. Podnikatelé by se měli o otevření dozvědět s dvou- až třídenním předstihem, řekl dále. Uvedl, že dohled nad dodržováním hygienických a dalších bezpečnostních pravidel bude tvrdý a jejich porušení bude sankcionováno.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který už předminulý týden vyzval vládu ke zveřejnění harmonogramu uvolňování do Velikonoc, upozornil v neděli na to, že jej stále nemá. „Firmy musí mít čas, aby se na obnovení chodu připravily,“ řekl.

„Na daně nebudeme sahat. To platí i po krizi. Chceme podpořit ekonomiku investicemi, dostat přes záruky do ekonomiky další zdroje,“ uvedl Havlíček. Připomněl, že stát zvýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na celkových 113 miliard korun.