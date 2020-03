Francie evakuovala nakažené koronavirem zvláštním rychlovlakem TGV

V každém z pěti vagonů soupravy jsou čtyři pacienti, o něž se stará celkem 30 doktorů a sester. V soupravě je navíc výjimečně několik strojvedoucích, kteří se mohou v případě potíží vystřídat, a také mechanici, kteří mají zajistit funkčnost vlaku za všech okolností. I přesto však jsou po cestě každých 200 až 300 kilometrů připraveny záložní dieselové lokomotivy, které by v případě vážné poruchy mohly soupravu s nemocnými odtáhnout do cíle.

SNCF kvůli evakuaci povolala asi 200 svých zaměstnanců, kteří budou asistovat po celé cestě vlaku. Zajistit musí zejména to, aby nakažení nepřišli do styku s cestujícími při převozu z nádraží do nemocnice. Vlak zastaví nejprve ve městě Angers, kde vyloží část pacientů, a následně bude pokračovat do Nantes. Celá asi 800 kilometrů dlouhá cesta zabere kvůli zastávce v Angers kolem osmi hodin, což je o dvě více, než je obvyklé. Vlak jede normální provozní rychlostí, jež na některých úsecích dosahuje až 320 kilometrů za hodinu.