Filmový průmysl v Česku se může propadnout o pětasedmdesát procent

Filmové pobídky poskytované Státním fondem kinematografie přitom v loňském roce přitáhly do České republiky téměř osmdesát zahraničních filmů a seriálů, které přinesly do naší ekonomiky investici téměř ve výši devíti miliard korun.

Podle APA může filmová výroba do konce roku klesnout až o 75 procent. Přitom investice vznikající při výrobě audiovizuálních děl na území České republiky směřují pouze ze čtyřiceti procent zpět do filmového průmyslu. Šedesát procent putuje do nefilmových odvětví.