Evropská komise navrhla uzavřít na měsíc vnější hranice EU

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Oznámila to v pondělí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž má zákaz platit 30 dnů. Rozhodnutí by mělo padnout v úterý.