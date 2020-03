Eurozónu by mohly zachraňovat koronabondy

Eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni poznamenal, že k takovému účelu by se nejvíce hodil Evropský stabilizační mechanismus (ESM), který by takzvané koronabondy mohl vydávat.

Server Euractiv už ve čtvrtek uvedl, že Německo a Nizozemsko (obvykle také velký odpůrce zadlužování) jsou nyní ochotné o evropských dluhopisech diskutovat a ani Merkelová to nevetuje. Někteří odborníci ale upozorňují, že by byla nutná změna smlouvy o ESM, což je zdlouhavý proces.

ESM je nástrojem eurozóny, jejíž Česko není členem. Případná další finanční injekce pro země eurozóny by ale byla dobrou zprávou i pro tuzemskou ekonomiku, která je do značené míry závislá na vývozu zboží a dílů do států platících eurem, například do Německa.