Epidemie vyvrcholí v Evropě na konci března, ukazuje studie JPMorgan

Statistické modely americké společnosti JPMorgan podle agentury Reuters ukázaly, že v největších zemích EU - Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Británii - by měl vrchol počtu momentálně nakažených přijít koncem března a celkem by se mohl přiblížit až 80 000 případům. To je počet infikovaných, které nahlásila Čína, kde se koronavirus začal v prosinci šířit.