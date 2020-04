Drobným živnostníkům už poslali první dvě miliardy

Dohromady dostala finanční správa zatím téměř 200 tisíc žádostí o kompenzace, z toho zpracovala již kolem 150 tisíc a další peníze bude posílat začátkem týdne. V pondělí by mělo být na kompenzace odesláno včetně uvedených dvou miliard asi 3,5 miliardy korun.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od konce minulého týdne. Za období od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. Průměrná částka na jednu žádost je podle ministryně nyní 24 833 korun.

O podporu pro OSVČ požádalo 197 000 lidí, příspěvek má být až do 8. června

Jak Právu sdělil premiér Andrej Babiš, podpora OSVČ bude pokračovat i v květnu. Schillerová také potvrdila, že živnostníci, jejichž provozovny nebudou moci otevřít, by měli dostat příspěvek 500 korun za den i v květnu a pak až do 8. června, respektive do data uvolnění opatření.