Don Corleone v krizi rozdává, aby pak mohl brát

„Organizovaný zločin má nekonečné množství peněz a mafie se teď nabízí zoufalým podnikatelům a občanům jako zdroj sociální pomoci. Stát, jakkoli by se snažil spěchat, potřebuje čas pro své procesy. Organizovaný zločin je tam okamžitě, bez pravidel,“ řekla televizi ARD Annapaola Porziová, zvláštní vládní komisařka pro boj proti mafii.

„Firmy v ekonomických obtížích a stát, který pomocnou ruku podává opožděně – to je ideální scénář pro mafii,“ přizvukuje generál karabinierů Pasquale Angelosanto, velitel antimafiánské jednotky ROS.

„Pokud například firmám v odvětví stravování nebo cestovního ruchu stát rychle nepomůže, mohly by podlehnout pokušení vzít si peníze od mafie. Doufají, že potom, až budou z nejhoršího venku, se to nějak vyřeší. Ale to je obvyklá iluze: splatím peníze a pak se osvobodím od nepříjemného partnera,“ dodává.