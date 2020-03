Do měsíce je v Německu 10 milionů nakažených, varují epidemiologové

Odborníci vycházejí z toho, že by se virem mohlo infikovat 60 až 70 procent obyvatel. Z celkových 83 milionů Němců by to znamenalo, že se nakazí 50 až 58 milionů lidí. Nadějí je, že díky drastickým opatřením by se šíření nákazy co nejvíc zpomalilo, aby bylo pokud možno co nejméně nemocných naráz a nezkolaboval zdravotnický systém.