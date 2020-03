Děti mají plíce v lepším stavu, proto na ně Covid-19 tolik nedopadá

Také generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zmínil v polovině února malý počet nakažených koronavirem mezi dětmi. Když bylo v Číně 72 000 nemocných s Covid-19 (aktuálně jejich je 81 000), jen jedno procento tvořily děti do deseti let. A žádné nebylo mezi oběťmi. „To je velmi zvláštní,“ uvedl pediatr Buddy Creech.