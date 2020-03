Cizina, nebo pracovní úřad, řeší pendleři

Podle nového opatření by měli být v příhraničí asi tři týdny, po návratu domů musí do karantény. Řadu z nich odloučení od manželek a dětí děsí. Ti, se kterými Právo hovořilo, kroutí hlavou. Zaznívá i argument, že příhraniční oblasti rozhodně nepatří mezi ohniska nákazy. Horší je to prý v Praze , kam například i dost Jihočechů jezdí za prací.

„Nejsme rozhodně armáda přenašečů, jak se snaží vláda kvůli politickým bodům naznačit. Jsem v Německu zaměstnaný dvacet let. Už jsem zaplatil spoustu peněz do sociálního a penzijního pojištění. Riziko, že bychom virus například z Pasova přivezli, je asi stejně velké, jako když zůstáváme třeba ve Strakonicích. Tohle nařízení nedává vůbec smysl,“ podivoval se nad rozhodnutím Pavel Hutník ze Strakonic, který pracuje v německém Pasově.

Pro podstatnou většinu pendlerů, dojíždějících za prací z jižní Moravy do rakouského pohraničí, případně do metropole, byla středeční cesta poslední. Drtivá většina zůstává doma.

Další, jež jela opačným směrem, mluvila podobně. „Jedu naposledy do práce, vyřídit, co je třeba, a končím. Zaměstnavatel mi dává kurzarbeit. Dělám ve zmrzlinárně, nemáme teď co na práci. Jen doufám, že to nebude dlouho,“ dodala žena, která Valticemi projížděla do práce. Právě tento přechod je zatím ještě v provozu, ale výhradně pro pendlery. V noci na čtvrtek tam provoz utichne.