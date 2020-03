Český lékař v Německu: Upravují nám služby a shání bydlení

I přes změnu rozvrhu služeb bude mít stejný počet odpracovaných hodin jako za normální situace. „Předtím to fungovalo tak, že jsem šel jeden den do práce a další měl volno. Teď mám služby na týden rozplánované tak, aby mi zůstalo jen osm hodin na spánek,“ pokračoval lékař.

Podle něj situaci kolem šíření koronaviru začali v nemocnici brát vážně koncem minulého týdne. „Do té doby mi to přišlo jako taková monitorovací fáze. Počkáme, co se bude dít, a pak uvidíme. Ještě minulý pátek přišel do špitálu e-mail od jejich epidemiologického ústavu. Z něho jsem vyrozuměl, že zdravotnický personál nepotřebuje roušky. Stačí, když bude dodržovat základní hygienické návyky a udržovat si odstup od pacientů. Pak prý v podstatě nemůže dojít k nakažení,“ pokračoval lékař. Sám začal nosit celodenně roušku. „To je opatření, které jsem přijal sám za sebe,“ upozornil dále.

Starosta Všerub na Domažlicku Václav Bernard se domnívá, že omezení pro pendlery zcela paralyzuje zdravotnictví v bavorském příhraničí. „Pracuje tam velké množství našich lidí od pečovatelek přes zdravotní sestry až po doktory. Nedomnívám se, že je to to, co bychom v téhle situaci mohli potřebovat. Dokud nedojde k celoevropskému vyřešení problému, tak je úplně jedno, že se my jako Česká republika budeme formou přísných opatření o něco snažit,“ vysvětlil starosta.