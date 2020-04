Češi v době karantény pijí více alkoholu. Pozor na míru, varují odborníci

Mnoho barů se okamžitě přizpůsobilo a začalo prodávat pivo, víno či jiné alkoholické drinky do kelímku na cestu. Před bary se tak srocovaly hloučky lidí. Nyní je shlukování zakázáno, tudíž si lidé kupují alkohol domů.

„Začali jsme prodávat jako ostatní kávu i víno přes okénko. Lidé chodí denně, a to nejen pro kávu, ale i právě pro víno. Většinou jsou to stálí hosté, kteří nás tímto chtějí podpořit, abychom tuto dobu přežili. Díky nim to snad i ustojíme,“ řekla Novinkám majitelka vinohradského podniku Kaaba Iva Vachtová.

Řetězec vináren Na břehu Rhôny zase rozjel e-shop prodeje vín. „Máme i okénko na výdej vín, aby si zaměstnanci alespoň něco vydělali, ale to příliš nefunguje, naopak se nám začal dobře rozjíždět e-shop, který zaznamenal nárůst prodeje až o 90 procent,“ řekl prodejce.

Podle obchodních řetězců se lidé na dobu karantény předzásobili hlavně tvrdým alkoholem. V Tescu zaznamenali vyšší nárůst prodeje vodky a rumu. Prodej ostatního alkoholu změny nezaznamenal.

Pivo v lahvi není točené

Většina lidí si spojuje pití hlavně se sociálním kontaktem. Ti, co byli zvyklí chodit na pivo do hospody, mají nyní smůlu.

„Dřív jsem chodil do hospody s chlapama na pár piv skoro denně, teď to nejde. Takže občas si sice otevřu lahvové u televize, ale s točeným se to nedá srovnávat. Díky karanténě piju méně, za což je šťastná hlavně moje žena,“ svěřil se Novinkám pětapadesátiletý muž z Prahy.

Naopak ženy a mladší ročníky si doma rádi sklenku dopřejí. „Dřív jsem si párkrát v týdnu dopřála sklenku červeného po náročném pracovním dni. Teď, když pracuju na home offic, vypiju klidně lahev za večer a to sama,“ přiznala Novinkám třiatřicetiletá svobodná žena z okolí Prahy.

Odborníci varují

„Z více zdrojů je zřejmé, že současná situace vedla k vyšší spotřebě alkoholu. Ono je to bohužel i klinicky snadno zdůvodnitelné. Jak z hlediska řešení úzkostí a strachu, tak z hlediska obvyklé strategie užívání alkoholu za účelem pozitivní změny nálady. Jsme svědky toho, že lidé prostě k alkoholu nyní tíhnou více než v běžné situaci,“ popsal Novinkám přednosta kliniky adiktologie VFN Michal Miovský. Běžný člověk podle něj obvykle neřeší rizika, ale reaguje na aktuální situaci a alkohol mu jakési řešení nabízí.

Rizika však existují. Jednak takové, že vzroste počet lidí, kteří pití nemusí udržet na uzdě a ztratí nad ním kontrolu. Navíc pravidelné pití vyšších dávek alkoholu má prokazatelný a nikoli zanedbatelný negativní vliv na imunitu. „Tedy v podstatě tímto způsobem si člověk zbytečně ubližuje tím, že oslabuje tělo a zvyšuje riziko nákazy a zhoršuje svoji výbavu pro případné zvládnutí situace, pokud by nakažen byl. To je zbytečně nebezpečné,“ varuje Miovský.