Červený kříž nabírá dobrovolníky. Už je jich přes dva tisíce

„Nejprve se musí ale přihlásit v systému na www.pomahamepraze.cz, my jim pak pošleme elektronickou pozvánku, aby se dostavili osobně, abychom mohli ověřit jejich identitu a zároveň je vybavit ochrannými pomůckami a také návodem, jak mají pomáhat,“ popsal Novinkám krizový manažer Richard Smejkal s tím, že všichni dobrovolníci procházejí instruktáží, jak si správně mýt ruce nebo nasazovat roušku.

„Ve chvíli, kdy je ověřena totožnost, dostanou kartičku magistrátu s vyznačením jejich jména a údajů osobních, aby kdykoliv byla tato osoba ověřitelná, dostanou ochranné pomůcky a přístup do aplikace. Aplikaci si stáhnou do mobilního telefonu a v tu chvíli my jsme s nimi v kontaktu přes toto distanční medium a oni už potom jenom čekají na zprávu v místě, kde se zrovna nacházejí, že je nějaká potřeba a oni mohou odpovědí přes aplikaci říci ano, já jsem nejblíže a jsem teď disponibilní, jsem teď připraven pomáhat,“ vysvětlil Smejkal.