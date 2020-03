Celá EU by měla mít stejná opatření kvůli koronaviru

„Pokud to bude nutné, jsme připraveni použít všechny nástroje,” řekl předseda Evropské rady Charles Michel, který svolal telekonferenci poté, co se nemoc Covid-19 tento týden rozšířila do všech unijních států a Itálie vyhlásila karanténu na celém svém území státu, s tím, že by země Evropské unie by měly co nejvíce koordinovat postup proti šíření nového koronaviru a společně řešit i očekávané ekonomické dopady.