Budeme mezi zeměmi, které pandemii zvládnou nejlépe, tvrdí Slováci

Podle Smatany by mohlo být Slovensko mezi pěti nejúspěšnějšími státy světa, kterým se podařilo efektivně zvládnout současnou pandemii. „Opatření přijatá 16. března vnímáme jako klíčová v tom, že se zastavilo náhodné a rychlé šíření viru. Díky nim jsem se nedostali do exponenciálního růstu,“ konstatoval Smatana. „Další opatření nám pomohla snížit agresivitu šíření viru. To znamená tu reprodukční sílu,“ dodal.

Na Slovensku bylo ve středu večer nakaženo 400 lidí, jeden člověk zemřel.

Opatření pomohla oddálit kapacitní limit slovenského zdravotnického systému. „Je to extrémní luxus, který má málokterá země. Jsme přesvědčeni, že se nám tím podařilo vyhnout situaci, jaká je v Itálii, Španělsku nebo v New Yorku,“ zdůraznil Smatana.

Studie předpokládá, že na Slovensku dosáhne pandemie vrcholu v polovině července, kdy by mohly být nakaženy tři procenta populace, co představuje 170 tisíc lidí. Umělou plicní ventilaci by v čase vrcholu pandemie potřebovalo 1030 pacientů, co se přibližuje kapacitám slovenského zdravotnictví.