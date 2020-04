Brooklynská nemocnice jako obrázky z pekla. Pacienty v mžiku ztrácíme, popsala lékařka

Za dalšího hodinu zazněla výstraha oznamující srdeční selhání ještě pětkrát a přivolala lékaře, kteří se snažili pacienty resuscitovat. Není to chaos, ale přihlížejícímu se to může zdát jako obrázky z pekla, napsali reportéři televize CNN.

„Jsou tak nemocní, že je v mžiku ztrácíme,” prohlásila jedna lékařka. „Mluví s vámi a o pár minut později jim zavádíte trubici do krku a doufáte, že se vám podaří nastavit ventilátor tak, aby jim vůbec dokázal pomoci,” dodala.

„Je to neúprosné,” prohlásil Lorenzo Paladino, jeden z místních lékařů. Nezbývá čas na odpočinek. Mrtvého střídá na lůžku další pacient v těžkém stavu s dýchací maskou na obličeji během 30 minut, napsala CNN.

Mrtvá těla čekají v nemocnici v New Yorku na chodbách, nestíhají je odvážet

Z asi 400 lidí s Covid-19 přijatých do nemocnice jich bylo 90 procent starších 45 let a 60 procentům bylo přes 65. Nemoc však nepostihuje jen starší. Nejmladším pacientem bylo tříleté batole. „Máme tady mladé lidi, dvacátníky, kteří nejsou zvyklí něco takového vidět. Někteří se jen nepřítomně dívají do dálky a pláčou,” poznamenal Paladino.