Británii chybí podle průzkumu pětina doktorů

Průzkum rovněž ukázal, že třetina (34 procent) lékařů už byla kvůli virové krizi mimo službu aspoň dočasně. Jde jak o personál, který se koronavirem nakazil, tak o ten, který musel do karantény. Lékaři vládu Borise Johnsona soustavně kritizují za nedostatečné testování zdravotníků i nedostatek ochranných pomůcek.

Nápor, kterému britské zdravotnictví čelí, přitom znamená ohrožení nejen pro nakažené koronavirem, ale i pro další pacienty včetně těch onkologických, upozornil list The Guardian.

Londýnský starosta Sadiq Khan se mezitím opřel do Londýňanů, kteří by podle něj měli přísněji dodržovat omezení a necestovat veřejnou dopravou, pokud to není zcela nevyhnutelné.