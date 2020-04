Očekáváme 14 tisíc pozitivních případů do konce dubna, hlásí odborníci

„K dnešnímu dni máme 3330 pozitivních pacientů. Velmi dynamicky se to mění. Jde tak o nárůst 307 případů denně. Velmi pozitivní je, že se nám daří plnit naši prioritu. Daří se nám zvyšovat počet testů, poslední číslo je 6206 protestovaných pacientů,“ uvedl Vojtěch.

Stále podle něj platí, že Česko má ke středečnímu ránu 45 vyléčených a 32 mrtvých.

„Česká republika zvládá epidemii a zvládá ji mnohem líp než ostatní státy v Evropě. Nejsme svědky pesimistického scénáře. Rozhodně nemíříme k italskému scénáři. Počet nových pacientů roste relativně pomalu i ve srovnání s počty testů,“ dodal Vojtěch.

Do konce dubna 14 tisíc

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška očekává Česko do konce dubna 14 tisíc potvrzených případů, v polovině dubna to bude 8000 případů. Důležitý je také podle něj počet provedených testů a reprodukční číslo, které se od minulého týdne snížilo.

”Do poloviny dubna by bylo testováno osm tisíc nově potvrzených případů. Nikoli ale nakažených případů, ale zjištěno a diagnostikováno. Číslo má rozptyl od 5600 do 12 300,“ řekl Dušek. Model je podle něho realistický. Do konce dubna jsou čísla ještě vyšší.

„Model predikuje do konce dubna 14 tisíc případů, a to v rozptylu od 7200 do 30 000,“ dodal Dušek.

Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý informoval o tom, že systém je na nárůst připraven. K jeho kolapsu by došlo až v případě, že by bylo 45 tisíc a více potvrzených nakažených v nemocnicích.

Podíl nakažených koronavirem z počtu testovaných je nyní na 6,1 procenta. Pro srovnání, v Rakousku je to 16,4 procenta pozitivních případů z počtu testovaných. V Itálii dokonce 21,5 procenta. Španělská čísla jsou podle Duška tak vysoká, že je ani neuvádějí, poněvadž jim nevěří.

Podle Duška se v Česku daří chránit ohrožené skupiny, tedy primárně důchodce. Těch je v současné době 22 procent z počtu diagnostikovaných.

Reprodukční číslo 1,1 do poloviny dubna

Odborníci také změnili predikci reprodukčního čísla. Odhad z minulého týden byl 1,6. Nově podle nich po vyhlášení nouzového stavu je 1,32 a očekávají, že do poloviny dubna bude Česko směřovat až k číslu 1,1, což by znamenalo minimální nárůst nově nakažených a to, že by se epidemie dostala pod kontrolu. Děje se tak za současných striktních nařízení, jako je omezení volného pohybu nebo uzavření škol a obchodů.