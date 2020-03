Babiš: Vláda asi vyhlásí karanténu pro celé Česko

Ministerský předseda předpokládá, že večer se číslo infikovaných ještě zvýší na tři stovky. „Směřujeme k zásadnímu opatření... Pravděpodobně k tomu maximálnímu,“ řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko.

Podle premiéra je důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. Hromadnou dopravu podle Babiše omezení nečeká. Babiš také pokládá za potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

Nemocnice, ambulantní lékaři i zubaři by měli podle premiéra odložit všechny preventivní a odložitelné výkony. „Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony.... Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir,” Kabinet by to měl projednat během nedělního jednání.