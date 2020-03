Babiš byl v šoku a vyděšený. Slyšel slova Merkelové o nákaze až 70 procent Němců

Premiér Andrej Babiš (ANO) je v šoku ze slov německé kancléřky Angely Merkelové. Ta prohlásila, že v její zemi by se koronavirem mohlo nakazit až 70 procent Němců. Babiš zdůraznil, že on nic takového neříká. Řešením je podle něj to, že lidé zůstanou doma a běhat bude pouze zboží.