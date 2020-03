Až 60 procent šiřitelů koronaviru v Itálii jsou lidé bez příznaků, varují vědci

V otevřeném dopise vládě a správám regionů uvedla skupina vědců, že „stávající strategie zadržování infekce jen na základě zjišťování nákazy u lidí s (typickými) symptomy nepostačuje k rychlému omezení šíření infekce v postižené populaci.“ Po zjištění prvních případů by pomohlo odhalení lidí, kteří mohou být nakažení a nemoc dál šířit, zpomalit šíření epidemie.

Část vědců to však vidí jinak, protože lidé bez příznaků nejsou odhaleni a mohou šířit nákazu mnohem déle.

Vyšší počet nakažených by znamenal, že by letalita poklesla na 1,4 až 0,7 procenta, a to podle toho, je-li nakažených čtvrt nebo půl milionu lidí.