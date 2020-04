Aplikace eRouška ctí soukromí, tvrdí posudek ČVUT

Aplikaci vytvořili dobrovolníci v rámci iniciativy COVID19CZ, která sama sebe označuje jako „společnou aktivitu českých technologických firem a IT nadšenců zaměřenou na pomoc v boji s nákazou“, a zaštítilo ji ministerstvo zdravotnictví.

Podle plánů autorů by se aplikace měla stát účinným nástrojem v boji s koronavirem - mohla by přispět k lepšímu vytipovávání potenciálně nakažených, díky čemuž by také mohla být uvolněna bezpečností opatření zavedená kvůli šíření infekce.