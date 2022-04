Zelenskyj popsal, jak na začátku invaze prchal před ruským komandem

„Pamatuju si to jen útržkovitě. Jako soubor obrazů a zvuků. Nejživěji 24. února před úsvitem, když začalo bombardování a s manželkou Olenou jsme šli vzbudit děti,“ líčil ukrajinský prezident kritické okamžiky zahájení invaze.

Klíčové chvíle to byly zejména proto, že Rusové údajně vyslali do Kyjeva záškodníky, kteří měli za úkol Zelenského zajmout nebo zabít. Kdyby se jim to podařilo, průběh války na Ukrajině mohl být zcela odlišný, stejně jako odhodlání Ukrajinců se ruským okupantům bránit.