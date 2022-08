Zelenskyj nepřímo zkritizoval Schrödera a chce jednat s Čínou

„Je prostě nechutné, když bývalí představitelé mocných států s evropskými hodnotami pracují pro Rusko, které proti těmto hodnotám bojuje,“ řekl Zelenskyj, aniž by jmenoval Schrödera.

“Svoboda každého národa v Evropě i jinde ve světě je křehká. Tuto křehkost lze ochránit pouze společným postupem, a aby to dlouhodobě fungovalo, musí existovat účinná globální bezpečnostní architektura, která zajistí, že žádný stát se již nikdy nebude moci uchýlit k teroru proti jinému státu,“ řekl Zelenskyj.

Čína je „silný stát... Je to silná ekonomika... Může tedy Rusko politicky a ekonomicky ovlivňovat. Čína je navíc stálým členem Rady bezpečnosti OSN,“ uvedl Zelenskyj. Dal najevo zájem o jednání s čínským prezidentem. „Rád bych si promluvil přímo. Se Si Ťin-pchingem jsem mluvil jednou, a to před rokem. Od začátku rozsáhlé agrese 24. února oficiálně žádáme o rozhovor, ale s Čínou jsme zatím žádný rozhovor nevedli, i když si myslím, že by byl užitečný,“ cituje Zelenského BBC.