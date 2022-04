Vaše zásobování Ukrajiny přinese následky, pohrozilo Rusko Spojeným státům

Nótu obdržel Bílý dům krátce poté, co prezident Joe Biden schválil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 800 milionů dolarů (18 miliard korun). Jedná se o dosud nejobjemnější balíček, jehož součástí budou například dělostřelecké systémy s municí, obrněné transportéry či helikoptéry. Vše, o co nedávno žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Co nám Rusové sdělují privátně, je přesně to, co my říkáme otevřeně – tedy fakt, že masivní podpora, kterou poskytujeme našim ukrajinským partnerům, se ukazuje být neobyčejně efektivní,“ uvedl pod podmínkou anonymity pro The Washington Post člen Bidenovy administrace.