Válka Orbánovi neublížila. Právě naopak

Opakuje, že Maďarsko se nenechá zatáhnout do válečného konfliktu v jeho sousedství. „Musíme zůstat mimo tuto válku. Proto nepošleme na bojiště žádné vojáky nebo zbraně,“ řekl Orbán. Na maďarské voliče, kteří v nejisté době hledají nějakou stabilitu, to zapůsobilo pozitivně a preference Orbánovy strany FIDESZ začaly stoupat.

Orbán a jeho spolupracovníci vykreslili opozici jako „válkychtivou“, která by v případě vítězství ve volbách určitě za­vlekla zemi do bojů. „Orbánovým aktuálním cílem je, aby veřejnost co nejdříve zapomněla na to, jací byli s Putinem přátelé,“ konstatoval politolog Zoltán Lakner. Opozici preferenčně nepomáhá zatím ani to, že poukazuje na dlouholeté sbližování Orbána s Putinem a Ruskem.