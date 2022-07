Útok na Vinnycju podnikli Rusové z lodí, obětí je už 23

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku označil Rusko za teroristický stát: „Každý den Rusko ničí civilní obyvatelstvo, zabíjí ukrajinské děti, míří raketami na civilní objekty, kde není nic vojenského. Co je to jiného než teroristický útok?“

Přál by si, aby posádka lodi nebo lodí, odkud byly rakety vypuštěny, skončila ve vězení. Bylo by to pro ní to nejlepší místo, řekl prezident.