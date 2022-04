Stoltenberg: Finsko a Švédsko můžeme přijmout do NATO rychle

„Jsou to naši nejbližší partneři, vyspělé demokracie a členové EU. Spolupracujeme s nimi mnoho a mnoho let,“ řekl Stoltenberg před setkáním s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.

Pokud oba státy požádají o členství na jaře, mohl by je schválit již červnový summit aliance v Madridu.

Lipavský by podpořil přijetí Finska do NATO

„Jsem přesvědčen, že přechodné období dokážeme zařídit tak, aby to dobře fungovalo pro Švédsko i Finsko,“ odpověděl Stoltenberg na otázku, jaké bezpečnostní záruky budou mít oba státy v době od podání žádosti do vstupu do ratifikace.