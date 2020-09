Slovensko zakáže od října většinu hromadných akcí

V obchodních centrech může být jeden zákazník na deset metrů čtverečních. Restaurace mohou fungovat maximálně do desáté hodiny večerní. Rozvoz stravy a prodej přes okénko může fungovat non-stop.

Slovensko zatím nezařadí Rakousko a Maďarsko do skupiny rizikových zemí. Po pondělním zasedání ústředního krizového štábu to řekl slovenský hlavní hygienik Ján Mikas. Českou republiku zařadilo Slovensko do skupiny rizikových zemí od 18. září.