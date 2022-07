Severokorejci mají pracovat na obnově Donbasu. Rusové by tím obešli sankce

Severokorejci by mohli pomoci s obnovou okupovaných částí Donbasu, které byly zničeny při ruské invazi. Uvedl to ruský velvyslanec v KLDR Alexandr Macegora, když hovořil o možné spolupráci Severní Koreje se samozvanými lidovými republikami na Donbasu. Rusko prý už dříve zvažovalo, jak bojovat proti sankcím uvaleným na KLDR, a podle expertů by takto mohlo obcházet sankce i samo.