Ruští vyšetřovatelé hledají ženu z doprovodu Navalného

Čtyřiačtyřicetiletý předák ruské opozice Alexej Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován poté, co se mu udělalo špatně během letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Letadlo muselo nouzově přistát v Omsku a Navalnyj byl v bezvědomí převezen do tamní nemocnice.