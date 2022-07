Rusové poslali ke Skandinávii obávané bílé labutě. Atomové bombardéry Tu-160

Ruské letectvo vycenilo zuby v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin přicestoval do Teheránu, aby jednal se svým tamním protějškem Ebráhím Raísím a tureckým prezidentem Recepem Erdoganem.

Ke břehům Švédska a Finska se ruské strategické bombardéry vydaly patrně proto, že se obě dosud vojensky neutrální severské země nedávno rozhodly požádat o přijetí do Severoatlantické aliance. Putin na to reagoval prohlášením, že samotný vstup Švédska a Finska Rusy nijak nezneklidňuje, ale v případě, že Aliance začne na jejich území rozmisťovat strategické zbraňové systémy, začne to považovat za hrozbu.