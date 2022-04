„Denacifikace je nutná, když značná část lidu, zřejmě většina, byla ovládnuta a režimem zatažena do jeho politiky, takže nefunguje hypotéza, že lidé jsou dobří a vláda špatná,“ napsal komentátor Timofej Sergejcev. Z faktu, že Ukrajinci stojí za svou vládou, vyvodil tento politechnolog a metodolog závěr, že je třeba změnit celý národ, protože „nacistickou banderovskou Ukrajinu, nepřítele Ruska a nástroj Západu, nepotřebujeme“.

Vzhledem k médiu, které text zveřejnilo, jsou komentátorovy postoje zjevně v souladu s oficiální názorovou linií Kremlu. Slovem „denacifikace” se to v něm hemží, aniž by autor pořádně objasnil, co tím má vlastně na mysli.