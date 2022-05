Řezníka v Kremlu zastaví jen USA a Čína, tvrdí německý politolog

Na to, jaký bude vývoj konfliktu na Ukrajině, v současné době podle Heinemanna-Grüdera existují velmi protichůdné odpovědi. Jedna z variant počítá s účinkem politických a ekonomických sankcí uvalených na Rusko, které by ho měly dostat pod tlak.

„Politicky a ekonomicky by se s ním zacházelo jako se Severní Koreou, tedy izolovaně. Drastickými sankcemi uvalenými na neurčito by se mohlo zásadně oslabit," řekl Heinemann-Grüder. „Kombinace masivní vojenské pomoci Ukrajině a ekonomických sankcí omezuje hrozbu, kterou Rusko představuje,“ poznamenal.

Tento scénář vývoje počítá s tím, že by ruský prezident Vladimir Putin ustoupil od války, Rusko by bylo poraženo. „Porážka Ruska, jak se to někdy v ruských dějinách stalo, by mohla vyvolat masivní oslabení vládce nebo revoluci,“ dodal politolog.