Putin: Západ se neustále snaží Rusko rozbít na menší kousky. Vadí mu rakety na zápraží

Rusko zveřejnilo minulý týden, že požaduje, aby se NATO nerozšiřovalo dále na východ a nerozmisťovaly se u jeho hranic rakety, které ohrožují jeho bezpečnost. „Dali jsme jasně najevo, že další posun NATO na východ není přijatelný. Co je na tom nepochopitelného? Rozmisťujeme rakety u hranic Spojených států? Ne. Jsou to Spojené státy, které přišly s raketami k nám domů, už jsou na prahu našeho domu.“

Podle něj je ruský požadavek oprávněný. Novinářce stanice SkyNews řekl: „Přestavte si, jak by zareagovaly (USA), kdyby byly naše rakety na hranicích s Kanadou nebo s Mexikem.“

Putin si stěžoval, že Západ nesplnil sliby, které Rusku dal: „V devadesátých letech nám slíbili, ani centimetr na východ. A nyní jsou v Polsku a Rumunsku raketové systémy. Kdo koho ohrožuje? Přišli jsme my k hranicím USA nebo Velké Británie? Vy nám musíte dát garance. Teď hned.“

SSSR se rozpadl na 12 zemí a máme dojem, že to našim partnerům nestačí. Rusko je podle jejich názoru dnes příliš velké

Novinářce odpověděl i na dotaz, jak je to s nepochopením Ruska: „Co západ nechápe? Řekl jsem vám jasné věci. Jak to můžete nechápat? Chtěli jsme, aby se (NATO) nerozšiřovalo, ale ono se rozšiřovalo. Mluvilo se o garancích pro všechny, ale nejsou. Řekli, kde je to napsané na papíře? Nikde.“ Podle něj Západ lže.