Ohlásí Putin v pátek mobilizaci? Ne, prohlásil Peskov

Od dubna se opakovaně objevují spekulace, že by Putin mohl vyhlásit Ukrajině válku, invaze se od začátku označuje jako „speciální vojenská operace“, ale to neumožňuje vyhlásit mobilizaci. Rusko přitom utrpělo na Ukrajině citelné ztráty, jež se na Západě odhadují na 15 až 20 000 padlých. Rusko zatím kvůli nedostatku vojáků vyzývá rezervisty, aby nastoupily do služby, a zvyšuje věk, do kterého tak mohou učinit.