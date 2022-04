Nová fáze války: Ukrajinci mají vojáky, chybí jim technika. U Rusů je to naopak

Podle amerických zdrojů mají Rusové v Luhanské oblasti a v centrální části Donbasu 76 taktických uskupení o velikosti praporu, každé s celkem 700 až 900 vojáky. Podle ukrajinských zdrojů je to asi 70 000 ruských vojáků.

Ukrajina počet svých sil v oblasti neuvádí, v době začátku války měla na východě deset brigád, každou o síle 3000 až 5000 mužů. Některé tyto jednotky byly nasazeny do bojů, na Donbas přicházely posily.

Proto také Rusové nasazují žoldnéře. Kromě těch z Vagnerovy skupiny má jít podle listu The Guardian i o Syřany a Libyjce. Objevily se i zprávy o Etiopanech. [ celá zpráva ]

Snetkovová proto nepočítá s tím, že by dosáhli Rusové dramatického úspěchu, protože i jejich síly jsou vyčerpány.

Rusové potvrdili novou fázi bojů. Chtějí sevřít Ukrajince do kleští

Plochý terén napomáhá vedení rozsáhlých tankových operací. Rusové také přisunuli do oblasti velké množství těžké techniky a vrtulníky, které mají jistit postup ze vzduchu. Dislokovány jsou v oblasti i početné ruské systémy protivzdušné obrany, aby nemohli Ukrajinci útočit na kolony ze vzduchu.

Rovnováhu by však mohlo narušit, pokud by Rusko ovládlo přístav Mariupol, odkud by mohlo na frontu ve střední části Donbasu poslat dalších deset, dvanáct, ale možná až dvacet taktických uskupení o velikosti brigády.