Koronavirus decimuje ruské domovy důchodců. Ze strachu se o tom mlčí

„Vím, že mnoho domovů nyní bojuje s virem, jen to není zveřejněno,“ řekl BBC Alexej Sidněv, který vede šest domovů u Moskvy. „Nemáme věrný obraz epidemie,“ dodal.

Modelovou situaci zažili v domově důchodců Višenki ve Smolensku. „To, co se tady děje, je noční můra,“ řekla jedna z pečovatelek, která je nyní doma, protože se taky nakazila. V domově jsou desítky nakažených z řad seniorů i personálu. „Od 3. května mělo mnoho obyvatel teplotu a začali umírat. Myslím, že jen na mém patře zemřelo osm lidí,“ dodala sestra. Domnívá se, že u většiny byla jako příčina úmrtí uvedena některá z nemocí, kterou trpěly, a ne covid-19. Potvrdit nákazu nebylo jak, u nás nikdo nedělá pitvy.“

Situace však byla ještě mnohem horší: „Nikdo nám neřekl, že v našem domě je covid-19,“ stěžovala si hořce jiná zaměstnankyně v dalším hovoru. „Zjistily jsme to, až když přijely sanitky a byli v nich v těch ochranných oděvech,“ uvedla.

„Poslali jsme hodně lidí do nemocnice,“ dodala a potvrdila výpovědi o mrtvých.

Rusko, které zasáhla pandemie později, se pokoušelo připravit, na začátku dubna už doporučilo domovům důchodců, aby přestaly s hromadnými akcemi a omezily do domovů přístup. Plná karanténa byla doporučena 17. dubna s tím, že by pečovatelé zůstávali v těchto domovech vždy po dobu 14 dnů a pak se vystřídali, aby se snížila hrozba zavlečení infekce.

„Statistiky z Velké Británie byly hrozné a to nám pomohlo držet se při zemi,“ uvedla vedoucí charity Starosť v radost Jelizaveta Oleskinová, která pomáhá v mnoha státem spravovaných domovech důchodců. Ocenila nasazení pečovatelů: „Opustili všechno, mnozí ve stresu a v slzách a šli žít do práce. Myslím si, že je to ohromný úspěch.“