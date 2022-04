Kaczyński se ostře pustil do Orbána: Běžte na oční, když nevidíte události v Buči

Kaczyński soukromé rozhlasové stanici Radio Plus řekl, že má „jednoznačně negativní“ názor na Orbánovo odmítání odsoudit ruského vůdce Vladimira Putina za invazi na Ukrajinu a pomoci s vyzbrojením Kyjeva a také na Orbánovo vyjádření, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je jedním z jeho protivníků.

„Pokud premiér Orbán říká, že jasně nevidí, co se stalo v Buči, doporučil bych mu navštívit očního lékaře. Je to zklamání,“ řekl Kaczyński s poukazem na masakr civilistů v ukrajinském městě, připisovaný ruským okupačním silám.

Zároveň ale vyjádřil určité pochopení pro možné Orbánovy cíle. „Věřím, že to, co Viktor Orbán dělá, je spjato s nadějí, že sehraje nějakou roli ve snahách o ukončení konfliktu. Myslím ale, že to je slepá ulička,“ poznamenal Kaczyński.