Johnson apeluje na poslance, aby potopili část dohody o brexitu

Evropská unie přitom varovala, že by Spojené království mohlo čelit právním důsledkům, pokud by neodstranilo z návrhu body ovlivňují obchod mezi Severním Irskem a Velkou Británii, protože by to porušilo mezinárodní dohodu. EU pohrozila potopením jakékoli obchodní smlouvy se Spojeným královstvím, bude-li zákon ve stávající podobě schválen.