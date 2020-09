Dohoda s EU musí být hotová do poloviny října, dává Johnson ultimatum

Britský premiér Boris Johnson chce mít dohodu o budoucích vztazích Spojeného království a Evropské unie hotovou do poloviny října, tedy do plánovaného evropského summitu, avizuje Johnsonova kancelář. Pokud se to nepodaří, měly by se obě strany smířit s krachem jednání a „jít dál“. Vyjednávání by mohl ale zkomplikovat plán britské vlády, podle něhož má kabinet chystat zákon, který by zneplatnil části brexitové dohody.