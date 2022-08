ISW: Rusko chce oslabit jednotu Západu strachem z jaderné katastrofy v záporožské elektrárně

Ruské jednotky působící v okolí elektrárny podle ISW v posledních týdnech opakovaně napadly ukrajinské pozice nedaleko elektrárny i u Nikopolu. Dostávaly je tak do těžké pozice, protože pokud by Ukrajinci opětovali palbu, mohli by vyvolat jadernou katastrofu anebo se minimálně dočkat mezinárodního odsouzení. Pokud by ale nereagovali, umožnili by ruským jednotkám dále ostřelovat vlastní pozice ze zóny, kde nemohou být napadeny.