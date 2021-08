Evropa se bojí další uprchlické vlny

„My všichni, a já za to také nesu zodpovědnost, jsme špatně odhadli situaci,“ řekla v pondělí večer německá kancléřka Angela Merkelová. Západní státy by podle ní neměly udělat stejnou chybu jako v minulosti, když „nedostatečně finančně podporovaly UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)“ během jiných krizí, což způsobilo, že lidé opouštěli uprchlické tábory v Jordánsku a Libanonu a mířili do Evropy.